شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق على ارتفاع محققاً مكاسب أسبوعية وشهرية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الجمعة وسط استقرار إيجابي للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وتمكن المعدن النفيس من تحقيق مكاسب أسبوعية وشهرية.



وكشفت بيانات اقتصادية عن أن الإنفاق الشخصي للمواطنين الأمريكيين ارتفع بنسبة 0.5% خلال الشهر الماضي، وهي قراءة اتفقت مع توقعات المحللين.



وانخفض دخل المواطنين الأمريكيين بنسبة 13.1% في أبريل/نيسان بينما أشارت توقعات المحللين إلى انخفاض بنسبة 14.2%.



ولا تزال الأسواق في متابعة عن كثب للضغوط التضخمية المتزايدة في الولايات المتحدة ومدى تأثير ذلك على الاقتصاد الأكبر في العالم.



وتتواصل الجهود من أجل السيطرة على فيروس كورونا من خلال توزيع المزيد من جرعات اللقاحات المضادة للمرض للوقاية منه.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:12 بتوقيت جرينتش بأقل من 0.1% إلى 90.03 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.4 نقطة وأقل مستوى عند 89.9 نقطة.



وفي ختام التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس/آب بنسبة 0.4% أو ما يعادل 6.80 دولار وأغلق المعدن النفيس عند 1905.30 دولار للأوقية، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 1.5% ومكاسب شهرية بنسبة 7.8%.