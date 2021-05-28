شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يقلص مكاسبه ويستقر إيجابياً خلال الجلسة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الجمعة، لكنه قلص مكاسبه على الرغم من صدور بيانات اقتصادية إيجابية.



وكشفت بيانات اقتصادية عن أن الإنفاق الشخصي للمواطنين الأمريكيين ارتفع بنسبة 0.5% خلال الشهر الماضي، وهي قراءة اتفقت مع توقعات المحللين.



وانخفض دخل المواطنين الأمريكيين بنسبة 13.1% في أبريل/نيسان بينما أشارت توقعات المحللين إلى انخفاض بنسبة 14.2%.



ولا تزال الأسواق في متابعة عن كثب للضغوط التضخمية المتزايدة في الولايات المتحدة ومدى تأثير ذلك على الاقتصاد الأكبر في العالم.



وتتواصل الجهود من أجل السيطرة على فيروس كورونا من خلال توزيع المزيد من جرعات اللقاحات المضادة للمرض للوقاية منه.



ونجحت الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية في السيطرة نوعا ما على جائحة كورونا مما دفعها لتخفيف قيود الإغلاق من أجل استمرار تعافي الاقتصاد والنمو.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:08 بتوقيت جرينتش بأقل من 0.1% إلى 90.03 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.4 نقطة وأقل مستوى عند 89.9 نقطة.