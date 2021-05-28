شكرا لقرائتكم خبر عن تباين في أداء النفط و"برنت" يقترب من 70 دولاراً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تباينت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الجمعة حيث تأثر الخام سلبيا بارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، لكن "برنت" اتجه نحو الصعود.



وأعلنت شركة "بيكر هيوز" للخدمات النفطية زيادة عدد حفارات النفط في الولايات المتحدة بنحو 3 حفارات إلى 359 حفارا هذا الأسبوع.



كانت إدارة معلومات الطاقة قد أعلنت في وقت سابق هذا الأسبوع عن انخفاض مخزونات النفط في الولايات المتحدة بنحو 1.7 مليون برميل في الأسبوع الماضي.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:33 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 90.03 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.4 نقطة وأقل مستوى عند 89.9 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم يوليو/تموز بحلول الساعة 18:33 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% إلى 66.3 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 67.57 دولار وأقل سعر عند 66.1 دولار.



وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم يوليو/تموز بنسبة 0.3% إلى 69.6 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 69.9 دولار وأقل سعر عند 69.2 دولار.