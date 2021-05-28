شكرا لقرائتكم خبر عن براءة بعد سجن 32 عاماً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - غادر أمريكي السجن بعد أن أمضى 32 عاماً، على خلفية جريمة قتل اتضح مؤخراً أنه لم يرتكبها. وذكرت «سكاي نيوز»، أن بوسع جيلبرت بول (56 عاماً) أن يطالب بتعويضات مالية تصل إلى 1.6 مليون دولار. ووثقت الكاميرات خروج الرجل من أحد سجون ولاية ميتيشجان، بعد أن نال البراءة التي انتظرها عمراً.

وكان بول أدين عام 1988 بارتكاب جريمة قتل رجل في مدينة ديترويت بالولاية ذاتها. ورغم محاولاته المتكررة لإثبات براءته وطعنه في الحكم، إلا أنه أمضى 32 عاماً كاملة في السجن.

وكادت القضية تطوى، لكن تطوراً بدأ فيها في السنوات الأخيرة، بعدما اكتشفت السلطات أن الدماء التي كانت في موقع الجريمة لا تتطابق مع دماء بول أو حتى الضحية. وقال الرجل البريء في المحكمة: «أمضيت عقوداً في تعلم القانون وقراءته ودراسته، لكن كل ذلك لم ينفع معي».