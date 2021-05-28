الاقتصاد

«هابل» يلتقط صورة لمجموعة متلألئة من المجرات

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن «هابل» يلتقط صورة لمجموعة متلألئة من المجرات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - التقط تلسكوب «هابل» التابع لوكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) صورة لمجموعة متلألئة من المجرات. وتبدو العديد من المجرات أقرب في الصورة مما هي عليه في الواقع، بسبب عملية تعرف باسم عدسة الجاذبية.

وقالت «ناسا»: «الصورة ترصد مجموعة مجرات «ACO S 295»، إضافة إلى حشد من المجرات الخلفية والنجوم الأمامية». وأضافت: «المجرات من جميع الأشكال والأحجام تملأ الصورة، بدءاً من اللولبية الفخمة إلى الأشكال البيضاوية الضبابية».

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا