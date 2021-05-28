شكرا لقرائتكم خبر عن «هابل» يلتقط صورة لمجموعة متلألئة من المجرات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - التقط تلسكوب «هابل» التابع لوكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) صورة لمجموعة متلألئة من المجرات. وتبدو العديد من المجرات أقرب في الصورة مما هي عليه في الواقع، بسبب عملية تعرف باسم عدسة الجاذبية.

وقالت «ناسا»: «الصورة ترصد مجموعة مجرات «ACO S 295»، إضافة إلى حشد من المجرات الخلفية والنجوم الأمامية». وأضافت: «المجرات من جميع الأشكال والأحجام تملأ الصورة، بدءاً من اللولبية الفخمة إلى الأشكال البيضاوية الضبابية».