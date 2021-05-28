شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط 14 قطاعا بالبورصة المصرية خلال أسبوع على رأسها "التعبئة والتغليف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع 14 قطاعًا بالبورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، على رأسها الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 9.4%، أعقبه قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 6.2%، يليه قطاع الموارد الأساسية بنسبة 4.6%،ثم قطاع الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 4%، ثم قطاعي الأغذية والمشروبات والتبغ والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 3.5%، وهبط قطاع البنوك بنسبة 3.2%، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 3%.

كما تراجع قطاعي الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 2.7%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.7%، يليه قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 1.3%، ثم قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 1.1%، وأخيرًا قطاع التجارة والموزعون بنسبة 0.1%، فيما ارتفع قطاع السياحة والترفيه بنسبة 6.3%، ثم قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 4.9%، ثم قطاع مواد البناء بنسبة 3.5%.

تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 4.56% ليغلق عند مستوى 10242.3 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 2225.59 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنحو 0.97% مغلقًا عند مستوى 3150.13 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعًا بنحو 0.4% مغلقًا عند مستوى 12694.61 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 1243.97 نقطة.

وهبط رأس المال السوقى للبورصة المصرية، بنحو 18.9 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، الأسبوع الثالث في شهر مايو، ليغلق عند مستوى 652.5 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 2.8%، وانخفض رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 349.2 مليار جنيه إلى 334.9 مليار جنيه، بنسبة هبوط 4.1%، ونزل رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 113.8 مليار جنيه إلى 111.3 مليار جنيه بنسبة انخفاض 2.2%.

كما تراجع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقًا من 463.1 مليار جنيه إلى 446.2 مليار جنيه بنسبة انخفاض 3.6%، ونزل رأس المال السوقي لـبورصة النيل من 1.1 مليار جنيه إلى 1.01 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 0.01%.