شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط 14 قطاعا بالبورصة المصرية خلال أسبوع على رأسها "التعبئة والتغليف" والان مع تفاصيل الخبر
كما تراجع قطاعي الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 2.7%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.7%، يليه قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 1.3%، ثم قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 1.1%، وأخيرًا قطاع التجارة والموزعون بنسبة 0.1%، فيما ارتفع قطاع السياحة والترفيه بنسبة 6.3%، ثم قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 4.9%، ثم قطاع مواد البناء بنسبة 3.5%.
وهبط رأس المال السوقى للبورصة المصرية، بنحو 18.9 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، الأسبوع الثالث في شهر مايو، ليغلق عند مستوى 652.5 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 2.8%، وانخفض رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 349.2 مليار جنيه إلى 334.9 مليار جنيه، بنسبة هبوط 4.1%، ونزل رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 113.8 مليار جنيه إلى 111.3 مليار جنيه بنسبة انخفاض 2.2%.
كما تراجع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقًا من 463.1 مليار جنيه إلى 446.2 مليار جنيه بنسبة انخفاض 3.6%، ونزل رأس المال السوقي لـبورصة النيل من 1.1 مليار جنيه إلى 1.01 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 0.01%.