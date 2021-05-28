شكرا لقرائتكم خبر عن صعود بورصات السعودية والإمارات خلال جلسات الأسبوع..وتراجع الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت بورصات الخليج، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية، بنسبة 1.74% رابحًا 179.67 نقطة، ليغلق عند مستوى 10352.67 نقطة، وصعد المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 2.36% رابحًا 65.04 نقطة ليغلق عند مستوى 2816 نقطة، وربح رأس المال السوقي 6.53 مليار درهم، وقفز المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.46% رابحًا 30.33 نقطة ليغلق عند مستوى 6548.18 نقطة، فيما تراجعت بورصة الكويت.





بورصة السعوديةارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، بنسبة 1.74% رابحًا 179.67 نقطة، ليغلق عند مستوى 10352.67 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.7 مليار سهم بقيمة 54.2 مليار ريال عبر تنفيذ 2.1 مليون صفقة، وربح رأس المال السوقي 8 مليارات ريال ليغلق عند 9.636 تريليون ريال سعودي.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة ببورصة السعودية سهم "سيسكو" بنسبة 16.65%، ثم سهم "تبوك الزراعية" بنسبة 15.61%، ثم سهم "نماء للكيماويات" بنسبة 14.94%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم "بتروكيم" بنسبة 9.09%، ثم سهم "أميانتيت" بنسبة 7.29%، ثم سهم "البابطين" بنسبة 7.27%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 1.8 مليار ريال سعودي.





الأسواق الإماراتيةوصعد المؤشر العام لسوق دبي المالي، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، بنسبة 2.36% رابحًا 65.04 نقطة ليغلق عند مستوى 2816 نقطة، وربح رأس المال السوقي 6.53 مليار درهم ليغلق عند مستوى 385.85 مليار درهم.

وصعد ببورصة دبي، قطاع البنوك بنسبة نمو 3.93%.

وزاد المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، بنسبة 0.46% رابحًا 30.33 نقطة ليغلق عند مستوى 6548.18 نقطة، فيما خسر رأس المال السوقي 4 مليارات درهم ليغلق عند مستوى 927.98 مليار درهم.

وصعد ببورصة أبو ظبي، قطاع البنوك بنسبة نمو 1.36%، مدفوعًا بصعود سهم بنك أبو ظبي الإسلامي بنسبة 0.89%، بنك أبو ظبي الأول بنسبة 0.73%.





بورصة الكويتتراجعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 1.32% خاسرًا 82.76 نقطة ليغلق عند مستوى 6207.57 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 1.45% خاسرًا 98.97 نقطة ليغلق عند مستوى 6725.84 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.91% خاسرًا 47.59 نقطة ليغلق عند مستوى 5204.27 نقطة، كما تراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.90% خاسرًا 49.32 نقطة ليغلق عند مستوى 5420.63 نقطة.

وبلغ حجم التداول خلال تعاملات الأسبوع نحو 2.138 مليار سهم بقيمة 352.74 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 75.203 ألف صفقة.