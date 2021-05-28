الاقتصاد

صعود بورصات السعودية والإمارات خلال جلسات الأسبوع..وتراجع الكويت

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن صعود بورصات والإمارات خلال جلسات الأسبوع..وتراجع الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت بورصات الخليج، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية، بنسبة 1.74% رابحًا 179.67 نقطة، ليغلق عند مستوى 10352.67 نقطة، وصعد المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 2.36% رابحًا 65.04 نقطة ليغلق عند مستوى 2816 نقطة، وربح رأس المال السوقي 6.53 مليار درهم، وقفز المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.46% رابحًا 30.33 نقطة ليغلق عند مستوى 6548.18 نقطة، فيما تراجعت بورصة الكويت.


بورصة السعوديةارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، بنسبة 1.74% رابحًا 179.67 نقطة، ليغلق عند مستوى 10352.67 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.7 مليار سهم بقيمة 54.2 مليار ريال عبر تنفيذ 2.1 مليون صفقة، وربح رأس المال السوقي 8 مليارات ريال ليغلق عند 9.636 تريليون ريال سعودي.

 

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة ببورصة السعودية سهم "سيسكو" بنسبة 16.65%، ثم سهم "تبوك الزراعية" بنسبة 15.61%، ثم سهم "نماء للكيماويات" بنسبة 14.94%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم "بتروكيم" بنسبة 9.09%، ثم سهم "أميانتيت" بنسبة 7.29%، ثم سهم "البابطين" بنسبة 7.27%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 1.8 مليار ريال سعودي.


الأسواق الإماراتيةوصعد المؤشر العام لسوق دبي المالي، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، بنسبة 2.36% رابحًا 65.04 نقطة ليغلق عند مستوى 2816 نقطة، وربح رأس المال السوقي 6.53 مليار درهم ليغلق عند مستوى 385.85 مليار درهم.

 

وصعد ببورصة دبي، قطاع البنوك بنسبة نمو 3.93%.

 

وزاد المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، بنسبة 0.46% رابحًا 30.33 نقطة ليغلق عند مستوى 6548.18 نقطة، فيما خسر رأس المال السوقي 4 مليارات درهم ليغلق عند مستوى 927.98 مليار درهم.

 

وصعد ببورصة أبو ظبي، قطاع البنوك بنسبة نمو 1.36%، مدفوعًا بصعود سهم بنك أبو ظبي الإسلامي بنسبة 0.89%، بنك أبو ظبي الأول بنسبة 0.73%.


بورصة الكويتتراجعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 1.32% خاسرًا 82.76 نقطة ليغلق عند مستوى 6207.57 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 1.45% خاسرًا 98.97 نقطة ليغلق عند مستوى 6725.84 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.91% خاسرًا 47.59 نقطة ليغلق عند مستوى 5204.27 نقطة، كما تراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.90% خاسرًا 49.32 نقطة ليغلق عند مستوى 5420.63 نقطة.

 

وبلغ حجم التداول خلال تعاملات الأسبوع نحو 2.138 مليار سهم بقيمة 352.74 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 75.203 ألف صفقة.

 

 

 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا