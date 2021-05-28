شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار النيوزلندي ينخفض متأثراً بقوة نظيره الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار النيوزلندي خلال تداولات اليوم الجمعة في ظل صعود العملة الأمريكية أمام أغلب منافساتها، وعقب استيعاب المستثمرين لبيان البنك المركزي النيوزلندي.



وفي وقت سابق هذا الأسبوع، أبقى البنك المركزي النيوزلندي على معدل الفائدة عند 0.25% دون تغيير اتساقا مع توقعات المحللين بالأسواق، كما ثبت حجم برنامج الإقراض وبرنامج مشتريات الأصول.



وتشير توقعات البنك المركزي في بيانه إلى أن من المحتمل رفع معدل الفائدة خلال النصف الثاني من عام 2022.



وشدد البنك على أنه سيبقي على سياسته النقدية الحالية دون تغيير إلى حين التأكد من بلوغ أهداف التضخ والتوظيف.



ويرى أعضاء البنك المركزي أن هناك تحسنا ومرونة في التوظيف كما أن الإنفاق المالي يواصل تقديم الدعم للنشاط الاقتصادي المحلي، كما أن أنشطة السياحة تستمر في الانتعاش بفضل جذب المزيد من الزوار لنيوزلندا.



وعلى صعيد التداولات، انخفض الدولار النيوزلندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 17:53 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 0.7256، وسجل أعلى مستوى عند 0.7297 وأقل سعر عند 0.7212.