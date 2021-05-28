شكرا لقرائتكم خبر عن "مايكرسوفت" تعلن عن حملة قرصنة سيبرانية تمت نهاية العام الماضي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت شركة "مايكروسوفت" النقاب عن هجمات سيبرانية تم شنها نهاية العام الماضي من قبل إحدى الشركات التي تعمل من روسيا، وأكدت على أن حملة القرصنة المبلغ عنها استهدفت أنظمة "سولار ويندوز".



وأضافت "مايكروسوفت" أن القراصنة المعروفين باسم "موبليوم" سنوا هجوما استهدف ما يقرب من 3000 بريد إلكتروني في 150 مؤسسة في 24 دولة على مستوى العالم.



وأوضحت شركة البرمجيات الأمريكية أن الهجمات السيبرانية استهدفت مؤسسات ومنظمات تعمل في أنشطة مثل التنمية الدولية ومجالات حقوق الإنسان.



ولم تشر "مايكروسوفت" من قريب أو من بعيد عن مدى نجاح المحاولات التي شنها القراصنة، لكنها ألمحت إلى أن رسائل البريد الإلكتروني التي اخترقت عددها كبير.



تجدر الإشارة إلى أن "مايكروسوفت" اكتشتف العديد من محاولات القراصنة عبر هجمات سيبرانية اختراق أنظمة في دول غربية على رأسها الولايات المتحدة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع سهم "مايكروسوفت" بحلول الساعة 17:28 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% إلى 250.9 دولار، وسجل أعلى سعر عند 252.1 دولار وأقل سعر عند 250.3 دولار.