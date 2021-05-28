شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "تسلا" ينخفض مع استمرار القلق بشأن حوادث سياراتها الكهربائية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم "تسلا" خلال تعاملات اليوم الجمعة في ظل القلق المستمر بشأن أمان السيارات الكهربائية وتعرض البعض منها لحوادث قاتلة بسبب خاصية القيادة الآلية المساعدة.



وأعلنت "تسلا" اليوم البدء في استخدام الكاميرات في سياراتها "موديل 3" و"موديل واي" من أجل تنبيه الأفراد أثناء تفعيل برنامج القيادة الآلية.



وتستخدم "تسلا" في سياراتها مستشعرات في عجلة القيادة، وعند عدم تسجيل المستشعرات عض الملاحظات عن الطريق، يتم إرسال سلسلة من التحذيرات المرئية والمسموعة.



وتعرضت عدة سيارات كهربائية تابعة لـ"تسلا" لحوادث مميتة وتسبب ذلك في وفاة أشخاص بسبب برنامج القيادة الآلية.



وحققت السلطات الأمريكية عدة مرات في هذه الحوادث، وتم توجيه تحذيرات وتوصيات إلى "تسلا" من أجل تحديث أنظمتها وتفادي وقوع هذه الحوادث في المستقبل.



وعلى صعيد التداولات، انخفض سهم "تسلا" بحلول الساعة 16:58 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 629.6 دولار، وسجل أعلى سعر عند 634.8 دولار في حين سجل أقل سعر عند 622.3 دولار.