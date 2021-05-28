شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تحافظ على مكاسبها بفضل توقعات الطلب العالمي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط بالسوق الأوروبية يوم الجمعة ليحافظ الخام الأمريكي على مكاسبه لليوم الثالث على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى شهرين ونصف ،ويواصل خام برنت مكاسبه لليوم السادس على التوالي مسجلا أعلى مستوى فى قرابة أسبوعين ، تأتي تلك الارتفاعات بفضل توقعات طلب عالمي قوى على الوقود خلال الربع الثالث من هذا العام ، ويطغي تأثير ذلك على العودة المحتملة للإمدادات الإيرانية بعد رفع العقوبات الأمريكية.

ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 0.8% إلى مستوي 67.43$ الأعلى منذ 8 آذار/مارس الماضي ، من مستوى الافتتاح عند 66.89$، وسجل أدنى مستوي عند 66.77$ ،و صعد خام برنت بنسبة 0.6% إلى مستوي 69.82$ للبرميل الأعلى منذ 18 أيار/مايو الجاري ، من مستوى الافتتاح عند 69.41$ ، وسجل أدنى مستوي عند 69.04 $.

عند تسوية الخميس ،حقق الخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة 1.2% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ،وصعد خام برنت بنسبة 0.9% ، فى خامس مكسب يومي على التوالي.

عززت بيانات إيجابية صادرة بالأمس فى الولايات المتحدة ، مؤشرات تعافي أكبر اقتصاد فى العالم ، سريعا من الأضرار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا ،وهو ما يصب فى صالح ارتفاع مستويات الطلب على الوقود.

وفى ظل التقدم المستمر فى وتيرة التطعيم ضد فيروس كوفيد-19 ، خاصة فى الولايات المتحدة وأوروبا والمملكة المتحدة ،وبعد إعلان بعض الحكومات فعليا تخفيف قيود الإغلاق المرتبطة بالجائحة الفيروسية ،تشير معظم التوقعات إلى تسارع وتيرة الطلب العالمي على الوقود خلال الربع الثالث من هذا العام.

من ناحية أخرى ،قالت مصادر فى تحالف "أوبك بلس" هذا الأسبوع ، من المرجح التزام التحالف بالوتيرة الحالية للتخفيف التدريجي لكبح إمدادات النفط خلال اجتماع أوائل حزيران/ يونيو المقبل ،خاصة بعد موازنة توقعات تعافي الطلب مقابل زيادة محتملة فى الإمدادات الإيرانية.

ودخلت الحكومة الإيرانية والقوى العالمية فى محادثات مكثفة فى فيينا منذ نيسان/أبريل الماضي بهدف التوصل إلى خطوات تعود من خلالها طهران إلى الامتثال الكامل للاتفاق المبرم فى عام 2015 مقابل رفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية.

وكان الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب" قد انسحب من الاتفاق فى عام 2018 ، وأعاد فرض العقوبات الاقتصادية على طهران.

ويتوقع خبراء الطاقة أن تضيف إيران ما بين 500 ألف برميل إلى 1.5 مليون برميل يوميا من الخام والمكثفات إلى السوق بمجرد رفع العقوبات الأمريكية.