حفر مليون بئر في بنجالور

على الرغم من أن بنغالور، مدينة عصرية ضخمة سريعة النمو تشكل عاصمة للتكنولوجيا المتقدمة في الهند، إلا أنها تبدو جزيرة معزولة والسبب افتقارها لشبكة أنابيب لمياه الشرب.

ولذلك لجأ السكان إلى إحياء طريقة عتيقة في الحصول على المياه، تتمثل في حفر الآبار، بهدف ري الظمأ المتزايد في هذه المنطقة. وتشكل البئر المحفورة بشكل يدوي داخل إحدى المدارس في المدينة جزءاً من خطة واسعة النطاق لحفر مليون بئر في شتى أنحاء بنغالور.

وتشكل المياه الجوفية أحد البدائل الأخرى لإمداد السكان بهذا المورد المهم. وتضم المدينة بالفعل، ما يقرب من 400 ألف مما يُعرف بـ«آبار السبر»، وهي ثقوب في الأرض أو في مواقع دفن النفايات تُستخدم من أجل الحصول على عينات من الطبقات الجيولوجية أو السوائل كالماء والنفط. وحُفِرَت هذه الآبار بترخيص من السلطات، لكن الكثير منها نضب، بسبب الإفراط في استخراج المياه منه.

وتسحب تلك الآبار مياهها من طبقات المياه الجوفية العميقة التي يُحبس فيها الماء بين طبقات الصخور المتصدعة، على عمق 60 متراً تحت سطح الأرض. والمشكلة هنا تتمثل في أن وصول المياه إلى طبقات على هذا العمق الكبير، يتم ببطء، وبالتالي قد يستغرق امتلاء تلك الطبقات من جديد عدة سنوات، وهو أمر غير ملائم أو عملي لتلبية احتياجات مدينة تتسع بوتيرة متسارعة.

من جهة أخرى، لا تعاني بنغالور على الإطلاق، نقصاً في ما يهطل عليها من أمطار. فمتوسط كمية الأمطار التي تسقط عليها سنوياً كبير بكل معنى الكلمة؛ إذ يصل إلى 972 مليمتراً في الفترة ما بين إبريل ونوفمبر. ويبلغ عدد الأيام الممطرة في كل عام نحو 60 يوماً.

ويقود فيشوانات شريكانتايا، مبادرة غير هادفة للربح في مجال البيئة، تحمل اسم «صندوق بايم البيئي». ويقول شريكانتايا، الذي تقود مبادرته حملة حفر مليون بئر في بنغالور، إن مياه الأمطار التي تنفذ إلى طبقات المياه الجوفية تراوح في الظروف العادية ما بين ثلاثة في المئة وعشرة في المئة من إجمالي ما يهطل منها، لكن هذه النسبة تنعدم تماماً إذا بدأت السلطات في البناء فوق التربة.

وتختلف الآبار التي يتم حفرها حالياً في بنغالور عن «آبار السبر» التي تستنزف طبقات المياه الجوفية العميقة. فالآبار التي تُحفر الآن، مفتوحة وقليلة العمق وقابلة بشكل أكبر للامتلاء بالمياه، وذلك لأنها تصل إلى طبقات مياه جوفية أقرب إلى سطح الأرض، يمكنها أن تمتلئ بمياه الأمطار بسرعة.

وفي المعتاد، تستغرق عملية حفر البئر التي يراوح عمقها ما بين 9 و12 متراً، قرابة 3 أيام، إذا تولاها فريق حفارين مؤلف من 7 أو 8 أشخاص. وهكذا يتجمع الآباء والأبناء والأشقاء والأعمام وأبناء العمومة، لتشكيل مثل هذه الفرق، ويتقاسمون الأعباء والأرباح.

راميا كوشيك - «بي بي سي»