عذب الكلام

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: فوّاز الشعّار

لُغتنا العربية، يُسْرٌ لا عُسْرَ فيها، تتميّز بجمالياتٍ لا حدودَ لها ومفرداتٍ عَذْبةٍ تُخاطبُ العقلَ والوجدانَ، لتُمتعَ القارئَ والمستمعَ، تُحرّك الخيالَ لتحلّقَ بهِ في سَماءِ الفكرِ المفتوحةِ على فضاءاتٍ مُرصّعةٍ بِدُرَرِ المَعْرفَةِ. وإيماناً من ”الخليج 365” بدورِ اللغةِ العربيةِ الرئيسِ، في بناءِ ذائقةٍ ثقافيةٍ رفيعةٍ، نَنْشرُ زاويةً أسبوعيةً تضيءُ على بعضِ أسرارِ لغةِ الضّادِ السّاحِرةِ.

في رحابِ أمّ اللغات

من فُنونِ البَلاغةِ، التَّوريةُ، وهي لُغةً: مَصْدرُ وَرَّيتُ الخَبرَ توريةً، إذا سَتَرْتُه، وأظهرتُ غَيْرَهُ؛ واصْطِلاحاً: أنْ يَذْكُرَ المُتَكَلّمُ لَفْظاً مُفرداً له مَعْنَيانِ، أحدُهُما قريبٌ غَيْرُ مَقْصودٍ، ودلالةُ اللّفْظِ عَلَيْهِ ظاهرةٌ، والآخرُ بعيدٌ مَقْصودٌ، ودلالةُ اللّفْظِ عَلَيْهِ خَفِيَّةٌ؛ منها قولُ نصيرِ الدين الحمامي:

أبْياتُ شِعْرِك كالقُصورِ

ولا قُصورَ بها يَعوقُ

ومِنَ العجائبِ لَفْظُها

حُرٌّ ومَعْناها «رقيقُ»

فلكلمةِ «رقيق» مَعْنيان: الأولُ قريبٌ وهو «العَبْدُ»، لأنَّ الكَلِمةَ التي سَبَقْتْها «حُرٌّ»، والثاني بعيدٌ وهو «اللطيف»، وهو الذي أرادهُ الشّاعرُ. وكقول المتنبّي:

بِرَغمِ شَبيبٍ فارَقَ السَيفُ كَفَّهُ

وَكانا عَلى العِلّاتِ يَصْطَحِبانِ

كَأَنَّ رِقابَ النّاسِ قالَت لِسَيفِهِ

رَفيقُكَ قَيْسِيٌّ وَأَنتَ يَمانِ

«اليماني»: منْ أسْماء السَّيْف. فظاهرُ قوله «يماني» أنّهُ رجلٌ مَنْسوبٌ إلى اليَمن، ومُرادُهُ البعيدُ الدّلالةُ على السّيف، لأنَّ «يماني» منْ أسمائه.ِ

دُرَرُ النّظْم والنّثْر

ذكرَ الطائرُ الرياضَ

لنَسيب عَريضة (بحر الخفيف)

ذَكَرَ الطّائرُ الرِّياضَ فَغنَّى

وتَناسى باللَّحْن أسْراً وسِجْنا

نَسماتُ الغصونِ هبَّتْ عَلَيْهِ

فغدا في هُبوبِها يتثنَّى

وتراءَتْ له الرِّياضُ عَلَيْها

يَرْفُلُ النُّورُ ما أُحَيْلى وأَسْنى

فتداعتْ حَواجزُ السِّجْنِ والظُّلمةِ

واليَأسِ حَوْلَهُ واطْمَأنّا

وانْثَنى يَرْمُقُ الخَيالَ ويَشدو

مِنْ فنونِ الإنْشادِ لَحْناً فلَحْنا

وجناحاهُ يَخفُقانِ ابْتِهاجاً

لخَيالٍ رأى بِهِ ما تَمَنَّى

شدَّدَ العزمُ فيها ما تَراخى

ونَفى عنهما رُكوناً ووَهْنا

فاشمخرَّا ورَفرَفا ثُمّ كادا

أنْ يَطيرا لَوِ المَطِيرُ تَسَنَّى

صدما حاجزَ الحديدِ فعادا

مقشعرَّينِ خيبةً واستكنَّا

فتوارى رَوْضُ الخيالِ بعيداً

وبدا دُونَهُ الذي كان أدْنى

قفصٌ مغلقٌ بِهِ أشبع اليأسُ

وليدَ الرّجاء ضَرْباً وطَعْنا

فانْزوى الطّائرُ الأسيرُ حَزيناً

لَيْتَهُ ما رأى ولَمْ يَتَغنَّا

من أسرار العربية

فروق لغوية: بَيْنَ رَمَقَ ولَحظَ؛ وَرَمَقَهُ يَرْمُقُهُ رَمْقاً وَرَامَقَهُ: نَظَرَ إِلَيْهِ. وَرَمَقْتُهُ بِبَصَرِي وَرَامَقْتُهُ إِذَا أَتْبَعْتَهُ بَصَرَكَ تَتَعَهَّدُهُ وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ وَتَرْقُبُهُ. وَرَمَّقَ تَرْمِيقاً أَدَامَ النَّظَرَ مِثْلُ رَنَّقَ. وَرَجُلٌ يَرْمُوقٌ: ضَعِيفُ الْبَصَرِ.

وَالرِّمَاقُ: النِّفَاقُ. لِأَنَّ الْمُنَافِقَ مُدَارٍ بِالْكَذِبِ. ويُقَالُ: رَامَقْتُهُ رِمَاقاً وَهُوَ أَنْ تَنْظُرَ إِلَيْهِ شَزْراً نَظَرَ الْعَدَاوَةِ.

أمّا لَحظَ؛ لَحَظَهُ يَلْحَظُهُ لَحْظاً وَلَحَظَاناً، وَلَحَظَ إِلَيْهِ: نَظَرَهُ بِمُؤْخِرِ عَيْنِهِ مِنْ أَيِّ جَانِبَيْهِ كانَ يَمِيناً أَوْ شِمَالاً، وَهُوَ أَشَدُّ الْتِفَاتاً مِنَ الشَّزْرِ؛ قَالَ الشاعرُ:

لَحَظْنَاهُمُ حَتَّى كأنَّ عُيُونَنَا

بِهَا لَقْوَةٌ، مِنْ شِدَّةِ اللَّحَظَانِ

وَاللِّحَاظُ وَالتَّلْحِيظُ: سِمَةٌ تَحْتَ الْعَيْنِ. وَقِيلَ: اللَّحْظَةُ: النَّظْرَةُ مِنْ جَانِبِ الْأُذُنِ، وَمِنْهُ قَوْلُ الشَّاعِرِ:

فَلَمَّا تَلَتْهُ الْخَيْلُ، وَهُوَ مُثَابِرٌ

عَلَى الرَّكْبِ، يُخْفِي نَظْرَةً وَيُعِيدُهَا

هفوة وتصويب

كثُرٌ يَسْتَخْدمونَ صِيغَ المُبالغةِ خطأً؛ وسأبيّنُ في ما يأتي الصّواب:

لا تؤخَذُ إلّا من الأفْعالِ الثّلاثية، على الأوزان الآتية: «فعَّال»، مثلُ: قوّال، وجبّار، وكذّاب... مِفْعال، مثلُ: مِكْثار، ومِقْدام، ومِضْياع... فَعُول، مِثلُ: صَدُوق، وجَزُوع، وشَكُور.. فعيل، مثل: رَحيم، وهَزيل، وبَصير... فَعِل، مثلُ: حَذِر، فَطِن، قَلِق... فِعِّيل، مثل: صِدّيق، وقِدّيس، وشِرّير.. فُعَلة، مثل: هُمَزة، وحُطَمة، ولُمَزة. فاعول، مثل: فاروق، وناطور، وساكوت.. وصيغ (فَعول، ومِفعل، ومِفعال، مِفعيل) يستوي فيها المذكّر والمؤنّث؛ فنقول: رجلٌ مِعْطيرٌ وامرأةٌ مِعْطيرٌ. ورجلٌ عَجُوزٌ وامرأةٌ عَجُوزٌ....

من أمثال العرب

فإنْ أنتُم لم تَفْعَلُوا ما أمرتُكمْ

فَأَوْفُوا بِهَا إِنَّ العُهُودَ وَدَائِعُ

لَشَتَّانَ مَن يَدْعُو فَيُوفِي بِعَهْدِهِ

ومَن هو للعَهْدِ المُؤَكَّدِ خَالِعُ

البيتان لكعب بن زهير، يشدّدُ فيهما على الإيفاءِ بالوُعودِ، وعَدَمِ الحَنْثِ بالعُهودِ، لأنّهما من القيم التي على كُلّ إنسان أن يتحلّى بها؛ لأنّهما أمانةٌ على صاحِبِها المحافظةُ عَلَيْها، والتّمسُّك بها.