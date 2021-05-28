شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار السيارة لادا جرانتا خلال العام الجاري 2021 بالسوق المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم السيارة “لادا جرانتا ” في مصرموديل 2021 بفئتين، حيث جاءت الفئة الأولى بقيمة بلغت 152 ألف جنيه، فيما تقدم الفئة الثانية بسعر 172 ألف جنيه وذلك طبقا لأخر تحديث خلال النصف الأول من العام الجاري.

أبرز المواصفات :

تأتي السيارة " لادا جرانتا " الفئة الأولى بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، يولد قوة قدرها 87 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 140 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسي السرعات مانيوال .

أما الفئة الثانية فتأتي بمحرك مكون من أربع أسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 98 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 145 نيوتن/ متر، متصل حركة رباعي السرعات أتوماتيك ، حيث تعتمد السيارة على منظومة الجر الامامي، وتتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 11.4 ثانية ، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.8 لتر ، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم .

زودت سيارات «لادا جرانتا» موديل 2021 الفئة الأولى بمجموعة من المواصفات منها “وسائد هوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع الكتروني للفرامل " ، ونظام مساعد الفرامل EBD و" BAS”

كما تحتوى أيضا على بعض التجهيزات والكماليات ومن أبرزها “مصابيح بإضاءة نهارية، ومكييف هواء، وزجاج أمامي كهربائي، ونظام عزل كامل للضوضاء ونظام ايموبيليزر المانع للسرقة، وجنوط 14 بوصة .

دعمت طرازات «لادا جرانتا 2021» الفئة الثانية بنفس المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات ومنها مصابيح ضباب أمامية مع إضاءة " ليد " ، وخاصية طي المرايات الجانبية كهربائيًا، وغيرها.