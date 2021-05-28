شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تقدمت مصر 5 مراكز بترتيب مؤشر الإنترنت الشامل 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استطاع قطاع الاتصالات أن يحقق تقدما كبيرا في عدد كبير من المؤشرات الدولية، وكان آخرها تقدم مصر 5 مراكز بترتيب مؤشر الإنترنت الشامل 2021، ولكن ما هي التطورات التي دفعت هذا القطاع لتحقيق هذا الأداء.

س. ما هي أهم مؤشرات قطاع الاتصالات في الاقتصاد المصري؟

ج. حقق القطاع معدل نمو 16% وناتج محلى للقطاع يقدر بـ125 مليار جنيه، وارتفعت مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى من 3.2% إلى 4.4% ومستهدف 5% خلال العام المالى الحالى و8% خلال ثلاث أعوام.

س. كم بلغ الناتج المحلى لقطاع الاتصالات؟

ج. ارتفع الناتج المحلى للقطاع من 80.1 مليار جنيه إلى 107.7 مليار جنيه.

س. ما هو الموقف الحالي للصادرات الرقمية لقطاع الاتصالات في مصر؟

ج. حققت الصادرات المصرية ارتفاعا ملحوظا من 3.2 مليار دولار إلى 4.1 مليار دولار، وارتفع عدد العاملين بالقطاع من 233 ألف إلى 281 ألف.

س. ما هي أهم المؤشرات الدولية لقطاع الاتصالات في مصر؟

ج. تقدمت مصر 55 مركزًا بمؤشر "جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي لتصبح في المركز الـ 56 عالميًا بين 172 دولة، كما تقدمت مصر في ترتيب مؤشر الشمول الرقمي 2020 لتصبح في المركز 50 من 82 دولة.