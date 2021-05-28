شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "بوينج" ينخفض بعد توقيع غرامة ضد الشركة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم "بوينج" خلال تداولات اليوم الجمعة في أعقاب غرامة تعرضت لها الشركة الأمريكية بسبب طائرات 737 ماكس".



وأعلنت السلطات الفيدرالية الأمريكية أنها أقرت غرامة بنحو 17 مليون دولار ضد "بوينج" بسبب المشكلات المرتبطة بطائرات "737 ماكس".



يأتي ذلك بعد محاولات "بوينج" المتكررة لإعادة هذا الطراز للخدمة بعد توقف تحليقه على مدار أكثر من سنتين بداية من مارس/آذار عام 2019 حينما سقطت طائرة إثيوبية من طراز "737 ماكس" بعد أقل من 6 أشهر من سقوط طائرة إندونيسية من نفس الطراز.



وتبين لاحقا أن برمجيات طائرات "737 ماكس" بها خلل فني تسبب في فقدان الطيارين للسيطرة عليها وسقوطها.



وفي سياق منفصل، اعلنت شركة "بوينج" اليوم وقف تسليم طائراتها من طراز "787 دريملاينر" بعد تعليق على مدار خمسة أشهر بسبب مشكلات إنتاجية، وفقا لما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال".



وعلى صعيد التداولات، انخفض سهم "بوينج" بحلول الساعة 16:22 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.8% إلى 246.2 دولار، وسجل أعلى سعر عند 248.9 دولار في حين سجل أقل سعر عند 245.3 دولار.