شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة التجارة: تجارة السلع تتسارع في بعض المناطق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت منظمة التجارة العالمية، الجمعة إن تعافي تجارة السلع العالمية يتسارع بعد تراجع حاد قبل عام بسبب كوفيد-19، لكن بعض المناطق أبطأ من غيرها في ضوء تباين سرعة توزيع اللقاحات.

وقالت المنظمة إن مؤشرها لتجارة السلع صعد إلى 109.7 نقطة في مايو/ أيار، متجاوزا مستوى 100 الأساسي بفارق كبير، ومقارنة مع 103.9 في فبراير شباط. كان المؤشر سجل أدنى مستوياته عند 88.1 في الربع الثاني من 2020، عندما انخفض حجم تجارة السلع العالمية 15.5 بالمئة.

وتابعت «في أحدث شهر، تجاوزت جميع مكونات المؤشر معدلاتها وارتفعت، مما يسلط الضوء على الطابع واسع النطاق للتعافي ويشير إلى تسارع وتيرة نمو التجارة.»

وقالت منظمة التجارة إن القراءة تنسجم عموما مع توقعها لتسارع حجم تجارة السلع ثمانية بالمئة هذا العام بعد تراجعه 5.3 بالمئة في 2020، لكن التحسن متفاوت.

وقالت «أفق التجارة الإيجابي نسبيا في الأجل القصير تشوبه تفاوتات إقليمية، واستمرار حالة الضعف في تجارة الخدمات، وتأخر في معدلات التطعيم، لاسيما في الدول الفقيرة.»

وقالت المنظمة التي مقرها جنيف إن أكبر المكاسب تركزت في طلبيات التصدير والشحن الجوي والمكونات الإلكترونية. اتسمت كذلك تجارة منتجات السيارات والمواد الخام الزراعية والخشب المستخدم في قطاع الإنشاءات بالقوة، وهو ما عزته إلى تحسن ثقة المستهلكين على الأرجح.

وكان شحن الحاويات، الأقل تأثرا بالجائحة، قويا أيضا.

(رويترز)