شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم.. وزير المالية: 2.1 مليار جنيه لإحلال السيارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الجمعة 28-5-2021 الإعلان عن عدد كبير من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 4.56% ليغلق عند مستوى 10242.3 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، تم تخصيص 2.1 مليار جنيه بموازنة العام المالى المقبل لتمويل الحافز الأخضر للمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية التى تستهدف إحلال 250 ألف سيارة متقادمة بمحافظات القاهرة.



تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بنسبة 4.56% خلال جلسات الأسبوعتراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 4.56% ليغلق عند مستوى 10242.3 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 2225.59 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنحو 0.97% مغلقًا عند مستوى 3150.13 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعًا بنحو 0.4% مغلقًا عند مستوى 12694.61 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 1243.97 نقطة. تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بنسبة 4.56% خلال جلسات الأسبوعتراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 4.56% ليغلق عند مستوى 10242.3 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 2225.59 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنحو 0.97% مغلقًا عند مستوى 3150.13 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعًا بنحو 0.4% مغلقًا عند مستوى 12694.61 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 1243.97 نقطة.

وهبط رأس المال السوقى للبورصة المصرية، بنحو 18.9 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، الأسبوع الثالث في شهر مايو، ليغلق عند مستوى 652.5 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 2.8%، وانخفض رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 349.2 مليار جنيه إلى 334.9 مليار جنيه، بنسبة هبوط 4.1%، ونزل رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 113.8 مليار جنيه إلى 111.3 مليار جنيه بنسبة انخفاض 2.2%.

تخصيص 2.1 مليار جنيه بموازنة 2022 لتمويل أول مرحلة من إحلال السياراتأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن هناك تكليفًا رئاسيًا من الرئيس عبدالفتاح السيسى بالعمل على توسيع قاعدة المواطنين المستفيدين من المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة «الأجرة والملاكى» بسيارات أخرى جديدة تعمل بالوقود المزدوج «البنزين والغاز الطبيعى»؛ بما يتسق مع استراتيجية الدولة نحو التوسع فى الطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر، وتشجيع المنتج المحلى، وتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها لخلق المزيد من فرص العمل، جنبًا إلى جنب مع جهود تخفيف الأعباء عن المواطنين، وتيسير فرص حصولهم على سيارات جديدة بدلاً من مركباتهم المتقادمة بتيسيرات ائتمانية محفزة. تخصيص 2.1 مليار جنيه بموازنة 2022 لتمويل أول مرحلة من إحلال السياراتأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن هناك تكليفًا رئاسيًا من الرئيس عبدالفتاح السيسى بالعمل على توسيع قاعدة المواطنين المستفيدين من المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة «الأجرة والملاكى» بسيارات أخرى جديدة تعمل بالوقود المزدوج «البنزين والغاز الطبيعى»؛ بما يتسق مع استراتيجية الدولة نحو التوسع فى الطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر، وتشجيع المنتج المحلى، وتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها لخلق المزيد من فرص العمل، جنبًا إلى جنب مع جهود تخفيف الأعباء عن المواطنين، وتيسير فرص حصولهم على سيارات جديدة بدلاً من مركباتهم المتقادمة بتيسيرات ائتمانية محفزة.

وقال "معيط"، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، إنه تم تخصيص 2.1 مليار جنيه بموازنة العام المالى المقبل لتمويل الحافز الأخضر للمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية التى تستهدف إحلال 250 ألف سيارة متقادمة بمحافظات القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والإسكندرية، والسويس، وبورسعيد، والبحر الأحمر.

الإسكان: تسليم قطعة أرض بمساحة 5 آلاف فدان لإقامة مجتمع عمراني بمدينة حدائق العاصمةالتقى المهندس عادل عبدالعزيز، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة، مسئولى الشركة العربية للاستثمار العمرانى، للتوقيع على محضر استلام الأرض المخصصة للشركة، بمساحة 5 آلاف فدان، بمدينة حدائق العاصمة على طريق القاهرة السويس الصحراوي، لإقامة مجتمع عمراني متكامل بالشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك في إطار توجهات الحكومة لتشجيع القطاع الخاص على تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بالمدن الجديدة، لخدمة المواطنين، والإستثمار في المشروعات القومية. الإسكان: تسليم قطعة أرض بمساحة 5 آلاف فدان لإقامة مجتمع عمراني بمدينة حدائق العاصمةالتقى المهندس عادل عبدالعزيز، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة، مسئولى الشركة العربية للاستثمار العمرانى، للتوقيع على محضر استلام الأرض المخصصة للشركة، بمساحة 5 آلاف فدان، بمدينة حدائق العاصمة على طريق القاهرة السويس الصحراوي، لإقامة مجتمع عمراني متكامل بالشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك في إطار توجهات الحكومة لتشجيع القطاع الخاص على تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بالمدن الجديدة، لخدمة المواطنين، والإستثمار في المشروعات القومية.

وأوضح المهندس عادل عبدالعزيز، أن المشروع يعد واحدًا من أكبر المشروعات التي سيتم تنفيذها بمدينة حدائق العاصمة، بالقرب من العديد من المناطق الحيوية للمدينة مستقبلاً، والجارى تخطيطها.

من جانبهم، أشار مسئولو الشركة العربية للاستثمار العمرانى إلى أن المشروع يأتى فى إطار الشراكة المتميزة بين الشركة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، واستكمالا للتعاون المثمر والبناء بينهما والذى ساهم فى خلق مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات.

التخطيط: 400% زيادة فى الاستثمارات بالمحافظات خلال الـ5 أعوام الماضيةاستقبلت د. رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب أمس الخميس، د. هالة السعيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والوفد المرافق لها من الوزارة؛ لـمناقشة سبُل وأوجه التعاون بين الأكاديمية والوزارة في الفترة القادمة، لوضع خطة عمل لمجموعة من البرامج التدريبية الجديدة. وتطرق الحديث إلى عدة موضوعات على رأسها البرامج التدريبية التى يمكن عقدها مستقبلا بالتعاون بين الطرفين على المستوي المحلي، كالتي سيتم تقديمها لتأهيل وتمكين المرأة المصرية والعربية والشباب، بالإضافة إلى البرامج التى يمكن تقديمها على المستوى الدولي بأفريقيا والدول العربية. التخطيط: 400% زيادة فى الاستثمارات بالمحافظات خلال الـ5 أعوام الماضيةاستقبلت د. رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب أمس الخميس، د. هالة السعيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والوفد المرافق لها من الوزارة؛ لـمناقشة سبُل وأوجه التعاون بين الأكاديمية والوزارة في الفترة القادمة، لوضع خطة عمل لمجموعة من البرامج التدريبية الجديدة. وتطرق الحديث إلى عدة موضوعات على رأسها البرامج التدريبية التى يمكن عقدها مستقبلا بالتعاون بين الطرفين على المستوي المحلي، كالتي سيتم تقديمها لتأهيل وتمكين المرأة المصرية والعربية والشباب، بالإضافة إلى البرامج التى يمكن تقديمها على المستوى الدولي بأفريقيا والدول العربية.

وفي أعقاب ذلك، دار نقاش مفتوح بين د. هالة السعيد والمتدربين قام خلاله عدد منهم بتوجيه الشكر للأكاديمية ووزارة التخطيط؛ حيث قدم عبد العظيم رمضان سكرتير عام ومساعد محافظة بورسعيد الشكر للوزيرة على جهد الوزارة المبذول في إحداث طفرة تنموية في بورسعيد، وتساءل عن التمويل الذاتي للمحافظات وتمويل الاستثمارات، وأجابت الوزيرة بدورها بأن تمويل الاستثمارات على مستوى المحافظات زاد خلال الخمسة أعوام الماضية بنسبة 400%، وتضاعف نصيب الفرد في الاستثمارات إلى 200%.