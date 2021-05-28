شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بنسبة 4.56% خلال جلسات الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 4.56% ليغلق عند مستوى 10242.3 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 2225.59 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنحو 0.97% مغلقًا عند مستوى 3150.13 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعًا بنحو 0.4% مغلقًا عند مستوى 12694.61 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 1243.97 نقطة.

وهبط رأس المال السوقى للبورصة المصرية، بنحو 18.9 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، الأسبوع الثالث في شهر مايو، ليغلق عند مستوى 652.5 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 2.8%، وانخفض رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 349.2 مليار جنيه إلى 334.9 مليار جنيه، بنسبة هبوط 4.1%، ونزل رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 113.8 مليار جنيه إلى 111.3 مليار جنيه بنسبة انخفاض 2.2%.

كما تراجع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقًا من 463.1 مليار جنيه إلى 446.2 مليار جنيه بنسبة انخفاض 3.6%، ونزل رأس المال السوقي لـبورصة النيل من 1.1 مليار جنيه إلى 1.01 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 0.01%.

وبالنسبة للتداول ارتفع إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 18 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، فى حين بلغت كمية التداول نحو 3.537 مليار ورقة منفذة على 287 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 17 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 2.917 مليار ورقة منفذة على 231 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

أما بورصة النيل، فبلغ إجمالى قيمة التداول فيها نحو 19.7 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 25.1 مليون ورقة منفذة على 2303 عملية خلال الأسبوع المنتهى، واستحوذت الأسهم على 54.43% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 45.57%، وفقًا للتقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 4.8 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 1.2 مليار ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 96.1 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 3.6 مليار جنيه، بحجم تداول 2.1 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 143.5 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 8.4 مليار جنيه بحجم تداول 3.3 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 239.5 ألف عملية.