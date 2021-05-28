شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية ترتفع بعد بيانات إنفاق المواطنين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تداولات اليوم الجمعة في أعقاب صدور بيانات اقتصادية إيجابية.



وكشفت بيانات اقتصادية عن أن الإنفاق الشخصي للمواطنين الأمريكيين ارتفع بنسبة 0.5% خلال الشهر الماضي، وهي قراءة اتفقت مع توقعات المحللين.



وانخفض دخل المواطنين الأمريكيين بنسبة 13.1% في أبريل/نيسان بينما أشارت توقعات المحللين إلى انخفاض بنسبة 14.2%.



وتتواصل الجهود من أجل السيطرة على فيروس كورونا من خلال توزيع المزيد من جرعات اللقاحات المضادة للمرض للوقاية منه.



ونجحت الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية في السيطرة نوعا ما على جائحة كورونا مما دفعها لتخفيف قيود الإغلاق من أجل استمرار تعافي الاقتصاد والنمو.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 14:22 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% (ما يعادل 75 نقطة) إلى 34539 نقطة، كما ارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.1% (ما يعادل 8 نقاط) إلى 4209 نقاط، في حين صعد "ناسداك" بنسبة 0.4% (ما يعادل 57 نقطة) إلى 1379 نقطة.