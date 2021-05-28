شكرا لقرائتكم خبر عن آخر عقبة.. خطة التعافي الاقتصادي للاتحاد الأوروبي تحصل على الموافقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تجاوزت خطة التعافي الاقتصادي للاتحاد الأوروبي البالغة قيمتها 750 مليار يورو (910 مليارات دولار) آخر عقبة رئيسية أمامها بعد موافقة برلمانات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وعددها 27 دولة على الخطة التي ستسمح للمفوضية الأوروبية باقتراض الأموال من السوق لتمويل خطة التعافي.

وكتب تشارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي على موقع تويتر اليوم الجمعة "توصلنا إلى مرحلة مهمة فى طريقنا للخروج من جائحة كورونا".

كان الاتحاد الأوروبي قد أقر خطة التعافي الاقتصادي بقيمة 750 مليار يورو في العام الماضي، لتحفيز اقتصادات الاتحاد التي تضررت بشدة من الجائحة.

ويمكن للمفوضية الاقتراض من أسواق المال لتمويل المساعدات التي ستقدمها للدول الأعضاء، في حين سيكون على الدول الأعضاء الموافقة على القرارات الخاصة بمواردها.

ومازال هناك عدد محدود من الدول الأعضاء لم تصدق رسميا على الخطة، في حين قال متحدث باسم المفوضية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي إنه من المتوقع الانتهاء من تصديق كل الدول على الخطة بنهاية الشهر الحالي.