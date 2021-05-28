بالصور.. رولز رويس تكشف عن «أكثر السيارات المبتكرة طموحاً على الإطلاق»

كشفت شركة «رولز رويس»، عن طراز «بوت تيل» أو Boat Tail، ومعناها بالعربية ذيل القارب، وهو نموذج سيارة فاخرة أطلقت عليها لقب «أكثر السيارات المبتكرة طموحاً على الإطلاق».

و«بوت تيل» هي سيارة بأربعة مقاعد، يبلغ طولها حوالي 5.8 متر (19 قدماً)، حيث تأتي مؤخرة السيارة على شكل ظهر اليخت. وستصنع الشركة منها 3 سيارات فقط، ولم تعلن عن سعرها الرسمي.

ويأتي الإعلان عن الطراز الجديد، في الوقت الذي أطلقت فيه الشركة قسماً جديداً يدعى «كوتش بيلد»، وهو برنامج يسمح لمجموعة محددة من عملاء «رولز رويس» بطلب إنتاج سيارات خاصة بهم فريدة من نوعها.

وتم تخصيص سيارات «بوت تيل» حسب طلب المشترين، الذين تعاونوا مع المصممين لمدة أربع سنوات، لإنتاج هذه السيارات في إطار برنامج «كوتش بيلد». (وكالات)