شكرا لقرائتكم خبر عن «الأدوية الأوروبية» تجيز استخدام «فايزر» للفئة العمرية بين 12 و15 عاماً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لاهاي - أ ف ب

وافقت وكالة الأدوية الأوروبية، الجمعة، على استخدام لقاح «فايزر- بيونتك» المضاد لفيروس كورونا، للفئة العمرية بين 12 و 15 عاماً، ليصبح بذلك أول لقاح يحصل على الضوء الأخضر لتحصين الأطفال في الاتحاد الأوروبي.

وقال مدير استراتيجية التطعيم لدى الوكالة، ماركو كافاليري، للصحافيين: «كما كان متوقعاً، وافقت لجنة الأدوية البشرية التابعة لوكالة الأدوية الأوروبية على استخدام لقاح (فايزر - بيونتك) للأطفال ولليافعين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاماً».

