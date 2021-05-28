شكرا لقرائتكم خبر عن البريد المصرى يعرض على نظيره اللبنانى تقديم خدمات التجارة الإلكترونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك البريد المصري بوفد رفيع المستوي، برئاسة الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، في منتدى "تحديات الامتثال وتعزيز العلاقات مع المصارف المُرَاسِلّه"، والذى نظمه اتحاد المصارف العربية يومي 27 و 28 مايو ببيروت.

قال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إن مشاركة البريد في مثل هذه المنتديات تأتي في إطار دعم خطط الدولة الرامية إلى تحقيق الشمول المالي ومتابعة جميع التطوّرات المصرفية الدولية والتغيّرات والتحوّلات الإقليمية للمجتمع المصرفي لمواكبة قضايا الساعة على الساحتين العربية والعالمية.

أوضح "فاروق"، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن هذا المنتدي يعد منصة هامة للنقاش بين المصارف العربية والهيئات الرقابية والتباحث حول أهم التطورات على الساحتين المحلية والإقليمية فيما يتعلق بتحديات الامتثال ومتطلبات المصارف المراسلة مع تسارع بروز ظاهرة تجنب المخاطر De-Risking من جديد.

وعلى هامش فعاليات المنتدى التقى الدكتور شريف فاروق، نظيره اللبناني خليل داود رئيس البريد اللبناني بهدف بحث أوجه التعاون وتبادل الخبرات بين البريد المصري واللبناني وبحث أوجه نقل التجارب الناجحة فى مجال البريد بين البلدين تمهيداً لتوقيع اتفاقيات تعاون مشتركة فى مجالات تطوير الخدمات البريدية واللوجستية.

كما تناول اللقاء استعراض حزمة خدمات مشتركة تخص خدمات التجارة الإلكترونية بهدف فتح آفاق جديدة للتعاون بين مصر ولبنان للاستفادة من إمكانيات البريد المصرى لتقديم خدمات التجارة الإلكترونية لعملاء البريد اللبنانى بجودة عالية وبأسعار تنافسية.

أضاف الدكتور شريف فاروق، أن البريد المصري حريص على فتح آفاق التعاون مع جميع الدول بما يتيح تطوير الخدمات البريدية وتقديم خدمات جديدة لعملاء البريد.

ومن جانبه أشاد خليل داود رئيس البريد اللبنانى، بالفكر الجديد الذي يسير به البريد المصري حالياً وسعيه للبحث عن كل جديد حول العالم لتقديم خدمات متميزة لعملائه معرباً عن سعادته بما توصل اليه البريد المصرى من تطور في البنية التحتية والتكنولوجية وتطوير منافذ الخدمات وتجهيزها لاستقبال التحول الرقمي والشمول المالي متمنياً استمرار تبادل الخبرات بين البريد المصري ونظيره اللبناني لنقل تجربة نجاح البريد المصري في ميكنة الخدمات وتطبيق الشمول المالي وتقديم خدمات التجارة الإلكترونية.

جدير بالذكر أن البريد المصري عضوًا فى اتحاد المصارف العربية وعضوًا في مجلس إدارة اتحاد البريد الأورومتوسطى.