شكرا لقرائتكم خبر عن البلاديوم يستأنف مكاسبه ويتماسك أعلى 2800 دولارا للأوقية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار البلاديوم خلال تداولات اليوم الجمعة رغم صعود الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، واستفاد البلاديوم بشكل كبير من التفاؤل حيال الاقتصاد العالمي الذي يتعافى تدريجيا من تداعيات جائحة كورونا.



وتتواصل الجهود من أجل السيطرة على فيروس كورونا من خلال توزيع المزيد من جرعات اللقاحات المضادة للمرض للوقاية منه.



وأعلنت السلطات الصينية فرض قيود على أسعار السلع، لكن تداعيات هذه الخطوة تلاشت كما أن قوة الطلب على المعدن الصناعي دعمت أسعاره.



وفي تشيلي، أعلن اتحاد شركات التعدين بأنه سيتخذ إجراءات من شأنها الرد بشكل فوري على دعوات إضراب المناجم.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 90.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.4 نقطة وأقل مستوى عند 89.9 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للبلاديوم تسليم يونيو/حزيران بحلول الساعة 13:31 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 2810.5 دولار للأوقية، وسجل المعدن أعلى سعر عند 2834 دولارا وأقل سعر عند 2808 دولارات.