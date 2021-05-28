شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يقفز لأعلى مستوى فى أسبوعين قبيل بيانات الإنفاق الاستهلاكي فى الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لأعلى مستوى فى نحو أسبوعين مقابل سلة من العملات العالمية ،ليستأنف عمليات التعافي من مستويات منخفضة والتي توقفت مؤقتا بالأمس ، يأتي هذا الارتفاع بدعم ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات ، قبيل صدور بيانات هامة عن مستويات الإنفاق الاستهلاكي فى الولايات المتحدة خلال نيسان/أبريل.

ارتفع مؤشر الدولار قرابة 0.4 % إلى مستوى 90.33 نقطة الأعلى منذ 17 أيار/مايو الجاري ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 90.03 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 89.98 نقطة.

فقد المؤشر بالأمس نسبة 0.1% ، بعدما حقق فى اليوم السابق ارتفاعا بنسبة 0.45% ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى فى أربعة أشهر عند 89.53 نقطة.

ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الجمعة بنسبة 0.9% ، ليواصل مكاسبه لليوم الثالث على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى قرابة أسبوع عند 1.623% ، الأمر يقوض شهية المخاطرة فى أسواق المال العالمية.

تأتي تلك التطورات فى سوق السندات الأمريكي ،قبل صدور بيانات هامة فى وقت لاحق اليوم فى الولايات المتحدة ،خاصة عن مستويات الإنفاق الاستهلاكي خلال نيسان/أبريل ،و التي توضح مدى الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي الاتحادي.

البيانات القوية سوف تعزز من احتمالات قرب مناقشة مجلس الاحتياطي الاتحادي تشديد السياسة النقدية لأكبر اقتصاد فى العالم ، الأمر الذي يوسع ارتفاع عوائد السندات ويدفع المستثمرين إلى تعزيز مراكز شراء العملة الأمريكية.

يصدر بحلول الساعة 12:30 غرينتش مؤشر الإنفاق الشخصي لشهر نيسان/أبريل المتوقع ارتفاع بنسبة 0.5% من ارتفاع بنسبة 4.2% فى آذار/مارس ،ومؤشر الدخل الشخصي لنفس الشهر المتوقع انخفاض بنسبة 14.2% من ارتفاع بنسبة 21.1% الشهر السابق.