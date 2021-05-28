شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تفقد حوالي 1% بفعل ارتفاع الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فقدت أسعار الفضة حوالي 1% بالسوق الأوروبية يوم الجمعة على وشك تكبد ثاني خسارة فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، بفعل ارتفاع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية ،وضعف الطلب على الأصول الاستثمارية الغير مدرة للعائد.

تراجعت أسعار الفضة بحوالي 1.0% إلى مستوي 27.58$ ، من مستوي الافتتاح عند 27.85$ ، وسجلت أعلى مستوى عند 27.90$.

حقق المعدن الأبيض"الفضة" بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.7% ، بعدما فقد فى اليوم السابق نسبة 1.2% ضمن عمليات تصحيح من أعلى مستوى فى أسبوع.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الجمعة بنسبة 0.3% ، مسجلا أعلى مستوى فى أسبوع عند 90.24 نقطة ، عاكسا صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ، الأمر الذي يضغط بالسلب على أسعار المعادن المقومة بالدولار الأمريكي.

يأتي هذا الصعود فى مستويات الدولار ،بفضل ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات ، قبل صدور بيانات هامة عن مستويات الإنفاق الاستهلاكي فى الولايات المتحدة ،والتي من المتوقع أن تزيد من الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية بالبنك الفيدرالي الاحتياطي.