الاقتصاد

الفضة تفقد حوالي 1% بفعل ارتفاع الدولار الأمريكي

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فقدت أسعار الفضة حوالي 1% بالسوق الأوروبية يوم الجمعة على وشك تكبد ثاني خسارة فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، بفعل ارتفاع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية ،وضعف الطلب على الأصول الاستثمارية الغير مدرة للعائد.

 

تراجعت أسعار الفضة بحوالي 1.0% إلى مستوي 27.58$ ، من مستوي الافتتاح عند 27.85$ ، وسجلت أعلى مستوى عند 27.90$. 

 

حقق المعدن الأبيض"الفضة" بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.7% ، بعدما فقد فى اليوم السابق نسبة 1.2% ضمن عمليات تصحيح من أعلى مستوى فى أسبوع.

 

ارتفع مؤشر الدولار يوم الجمعة بنسبة 0.3% ، مسجلا أعلى مستوى فى أسبوع عند 90.24 نقطة ، عاكسا صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ، الأمر الذي يضغط بالسلب على أسعار المعادن المقومة بالدولار الأمريكي.

 

يأتي هذا الصعود فى مستويات الدولار ،بفضل ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات ، قبل صدور بيانات هامة عن مستويات الإنفاق الاستهلاكي فى الولايات المتحدة ،والتي من المتوقع أن تزيد من الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية بالبنك الفيدرالي الاحتياطي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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