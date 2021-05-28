شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدينار الكويتى اليوم الجمعة في البنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الدينار الكويتى اليوم الجمعة 28-5-2021، استقرارا أمام الجنيه المصرى لعدم وجود تعاملات اليوم بالبنوك، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 49.13 جنيه للشراء، 52.27 جنيه للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى 49.11 جنيه للشراء، 52.35 جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر الصرف في البنك المركزى المصرى 51.89 جنيه للشراء، 52.36 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالي:سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى

51.89 جنيه للشراء.

52.36 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

49.13 جنيه للشراء .

52.27 جنيه للبيع .

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

49.13 جنيه للشراء.

52.27 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى قناة السويس

51.90 جنيه للشراء.

52.22 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib

51.94 جنيه للشراء.

52.30 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

48.83 جنيه للشراء.

52.23 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامى

48.87 جنيه للشراء.

52.30 جنيه للبيع.