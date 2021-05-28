شكرا لقرائتكم خبر عن فيس بوك يهاجم مقاومته الحالية – تحليل – 28-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم فيس بوك (FB) في آخر جلساته، ليهاجم السهم مستوى المقاومة 332.0، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 1.55% بما يعادل 5.09 نقطة ليستقر عند سعر 332.75 دولار، ولكن أمام ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ما قد يكبح من مكاسب السهم القادمة نظراً لحاجته إلى تصريف البعض من هذا التشبع الشرائي.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 332.0، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 352.0.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد