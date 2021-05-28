شكرا لقرائتكم خبر عن جوجل يتراجع بسبب مقاومته الحالية – تحليل – 28-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم جوجل (GOOG) في آخر جلساته، وذلك على اثر ثبات مستوى المقاومة 2,450، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -1.27% بما يعادل -31.02 نقطة ليستقر على سعر 2,402.51 دولار، كما نلاحظ أيضاً بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي واختراق تلك المقاومة مستقبلاً، وليحاول تصريف هذا التشبع الشرائي، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة 2.450، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 2,583.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه