شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 28-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر النفط بعض الميل الهابط الطفيف ليتذبذب حول 67.00، متأثراً بسلبية مؤشر ستوكاستيك، بينما يقدّم المتوسط المتحرك 50 الدعم الإيجابي للسعر، لنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الصاعد التي تستهدف مستويات 67.95 ثم 69.55 كمحطات رئيسية تالية، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 65.30 لاستمرار الارتفاع المتوقع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 66.00 والمقاومة 68.80

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد