شكرا لقرائتكم خبر عن إنتل يصعد بمنطقة سلبية – تحليل – 28-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم إنتل (INTC) في آخر جلساته، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 1.42% بما يعادل 81 سنت ليستقر السهم على سعر 57.73 دولار، ولكن يظل السهم مستقراً دون مستوى المقاومة 58.95، فهذا المستوى يمثل نسبة 38.2% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية لآخر موجة صاعدة على المدى القصير (من 43.59 إلى 68.37)، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وبصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر.

لهذا نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 58.95، ليستهدف الدعم 56 الذي يمثل نسبة 50% من نفس المستويات التصحيحية.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه