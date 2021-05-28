شكرا لقرائتكم خبر عن إنفيديا يجني أرباحه – تحليل – 28-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم إنيفيديا (NVDA) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليجني السهم بهذا الانخفاض أرباح ارتفاعاته الأخيرة، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 588.0، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 648.00.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه