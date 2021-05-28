شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار النفط بالأسواق العالمية وخام برنت يسجل 69.31 دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط اليوم 69.31 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 66.87دولار للبرميل.

وذكرت تقارير إعلامية عالمية، بأن أسعار النفط اليوم شهدت ارتفاعا نتيجة بيانات اقتصادية أمريكية قوية ووجود توقعات بانتعاش الطلب العالمى على النفط الربع الثالث من العام الجاري.

وكانت أسعار النفط الخام قد سجلت خسائر أسبوعية هى الأولى لها فى أربعة أسابيع بختام جلسات التداول بالأسواق الآجلة يوم الجمعة الماضية، حيث انخفضت عقود خام برنت بنسبة 3.3% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق، كما انخفضت عقود خام غرب تكساس الأمريكى بنسبة 2.7%.