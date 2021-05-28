شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات اليوم.. الطماطم 1.5- 3.5 جنيه للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الخضروات اليوم الجمعة 28-5-2021، بسوق الجملة بأكتوبر استقرارا لجميع الأصناف في ظل زيادة المعروض، حيث تراوحت الطماطم بين 1.5-3.5 جنيها للكيلو، وأسعار الباذنجان تتراوح بين 1.5-3 جنيهات للكيلو، وسجلت أسعار الثوم 9-15 جنيها للكيلو.

وسجلت أسعار الملوخية 2-4 جنيها للكيلو، والبامية 8-14 جنيها للكيلو، أسعار الفاصوليا 4-6 جنيها للكيلو، أسعار البصل بين 1.5-3.5 جنيه للكيلو، وسجلت أسعار البسلة 2.5-5 جنيهات، تتراوح أسعار البطاطس بين 1.5-3 جنيه للكيلو، الكوسة تتراوح بين 1.5-4 جنيها للكيلو.

وترواح سعر الجزر بين 1.5-3 جنيها للكيلو، وأسعار الخيار البلدى بين 1.5-3.5 جنيه للكيلو، والخيار الصوب بين 2-4 جنيهات للكيلو وسجلت، البطاطا بين 1.5 - 2 جنيه، والفلفل ألوان بين 17- 20 جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو .