شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الجمعة 28-5-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر اليورو اليوم الجمعة 28-5-2021، بالبنوك المصرية أمام الجنيه، لعدم وجود تعاملات خلال العطلة الأسبوعية يومى الجمعة والسبت، حيث سجل متوسط سعر الصرف في البنك المركزى المصرى 19.05 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع، وفى البنك الأهلى المصرى سجل 19.00 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل، سجل سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، 21.99 جنيه للشراء، 22.28 جنيه للبيع، وهذه الأسعار وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

19.05 جنيه للشراء.

19.18 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

19.00 جنيه للشراء .

19.18 جنيه للبيع .

سعر اليورو فى بنك مصر

19.00 جنيه للشراء.

19.19 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة

19.03 جنيه للشراء.

19.25 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

19.03 جنيه للشراء.

19.21 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

19.03 جنيه للشراء.

19.17 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

18.99 جنيه للشراء.

19.20 جنيه للبيع.