أسعار الذهب اليوم الجمعة تتراجع جنيهين وعيار 21 يسجل 814 جنيها للجرام

القاهرة - سامية سيد - هبطت أسعار الذهب فى التعاملات الصباحية اليوم الجمعة 28 مايو 2021 فى حدود جنيهين فقط ليسجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى مصر إلى مستويات 814 جنيها للجرام، بسبب تراجع سعر الذهب عالميا إلى مستوى 1892 دولار مقابل 1900 دولار.

أسعار الذهب اليوم في مصر

عيار 18 سجل 698 جنيها للجرام.

عيار 21 سجل 814 جنيها للجرام.

عيار 24 سجل 931 جنيها للجرام.

الجنيه الذهب 6512 جنيها.

أونصة الذهب 1892 دولارا.

كانت أسعار الذهب تخطت المستوى النفسى الهام عند 1900 دولار للأوقية (الأونصة) بدعم تراجع الدولار وتنامى المخاوف بشأن التضخم بعد أن أبقى مسؤولو مجلس الاحتياطى الفدرالى الأمريكى على موقف مائل للتيسير بشأن أسعار الفائدة.

وقال ستيفن إينيز الشريك الإدارى فى إس.بي.آى أست مانجمنت "انخفاض الدولار يقدم دعما، كما أن تزايد مخاطر التضخم يطغى على كل شيء فى الوقت الحالي. إنها مسألة تحوط ضد التضخم حاليا.

"حتى فى حالة ارتفاع التضخم، فإنهم (فى مجلس الاحتياطى الفدرالي) سيكونون مائلين للتيسير جدا جدا. ما يهم حقا بالنسبة للذهب هو أسعار الفائدة الحقيقية النهائية. سيستمر الاتحادى فى الحفاظ على أسعار الفائدة النهائية عند مستوى منخفض، الأمر الذى سيؤدى إلى إضعاف الدولار وسيؤدى الذهب أداء جيدا.