شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الحديد اليوم.. تتراوح بين 14300-14600جنيها للطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 أسعار حديد التسليح والأسمنت بجميع أصنافه وفقا للأسعار الرسمية اليوم الجمعة 28-5-2021، حسبما أعلنت الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية.

وسجلت أسعار حديد التسليح 14300-14600 جنيه للطن تسليم أرض مصنع، مضاف إليه 14٪ قيمة ضريبة القيمة المضافة، متوسط سعر المستهلك يتراوح بين 14500-14800 جنيه للطن.

ووفقا للأسعار الرسمية من المصانع المحلية فتراوحت أسعار الأسمنت الأسود بين 675-800 جنيه تسليم المصنع في حين يتراوح سعر المستهلك بين 750-850 جنيها، وسجلت أسعار الاسمنت الأبيض 2350-2450 جنيها تسليم أرض مصنع، وسعر الاسمنت المخلوط يتراوح بين 550-600 جنيه تسليم أرض مصنع، و أسعار الجبس بين 550 - 650 جنيها للطن، و سجل الطوب 750-950 جنيها للألف طوبة و الرمل فيتراوح بين 60-100 جنيه للمتر .