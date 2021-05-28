شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الغرف التجارية يدعو لانعقاد الاجتماع الأول للجنة العامة لسيدات الأعمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا المهندس إبراهيم العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، اللجنة العامة لسيدات الأعمال، إلى عقد اجتماعها الأول، مؤكدا أن تشكيل هذه اللجنة جاء فى إطار الدستور والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة، والتي انضمّت إليها وصدّقت عليها مصر وقوانين الغرف التجارية والتجارة والعمل وغيرها، التى تؤكد أهمية دور المرأة الفاعل فى الاقتصاد والتنمية، كما يأتي اتّساقاً مع رؤية مصر 2030، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، وتوجيهات القيادة السياسية للدولة باعتبار "استراتيجية تمكين المرأة 2030" هي وثيقة العمل للأعوام القادمة .

وأوضح العربى أن اللجنة العامة لسيدات الأعمال ستعمل على العديد من المحاور والمهام والتي تتضمن بحث أوجه دعم جهود الغرف التجارية المصرية واتحادها العام في مجالات تمكين المرأة من المشاركة في الأعمال التجارية، ودعم قدراتها التنافسية؛ واقتراح ميثاق دمج المرأة في الأعمال التجارية، وأوجه حمايتها من مخاطر العمل أو صور العنف أو التحرّش أثناء العمل التجاريتوطيد العلاقات؛ ودعم التعاون والترابط بين سيدات الأعمال العاملات في مجال التجارة، واقتراح عقد المنتديات أو الفعاليات الرامية لتحقيق ذلك وسبل تمويلها؛ وجمع وإعداد الدراسات والبحوث وإصدار التوصيات والمقترحات الخاصة بعمل المرأة في مجالات التجارة، وسبل النهوض والارتقاء به ودعمه ؛ واستقصاء واستبيان ورصد معوّقات مشاركة المرأة في العمل التجاري، واقتراح سبل معالجتها، وعوامل توفير مناخ العمل اللائق بها؛ اقتراح خطط وآليات جذب المرأة للأعمال التجارية وأوجه الدعم الممكنة لها؛ الى جانب إبداء الرأي في الموضوعات التي تُحال إليها من الاتحاد.

واضاف العربى بان هذه اللجنة هى الاولى فى خطة عمل الاتحاد الاستراتيجية التى تتضمن لجان قطاعية وعرضية ليتمكن الاتحاد من اداء دوره طبقا لقانون إنشائه فى خدمة منتسبيه من كافة القطاعات الى جانب توفير الدراسات والبيانات والمعلومات لكافة اجهزة الدولة فى إطار شراكة الحكومة والقطاع الخاص لنشر النماء والتنمية.

وناقشت اللجنة فى اجتماعها الأول الملامح الرئيسية لخطة عملها فى المرحلة القادمة فى اطار قرار انشاء اللجنة مع مراعاة تغطية كافة القطاعات الجغرافية في مصر.

ومن جانبها قالت الدكتورة دينا ياقوت رئيس اللجنة العامة لسيدات الأعمال بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، خلال الجلسة الأولي، إن لجنة سيدات الأعمال تستهدف التركيز على قطاع الأعمال للسيدات في كافة المحافظات والمساهمة في تنميته، كما تهدف اللجنة العامة لسيدات أن تكون صوتا للسيدة المصرية صاحبة المشروعات وكذلك السيدات اللاتى ترغبن فى اقتحام مجال التجارة والصناعة وإدارة المشروعات.

وأضافت أن من أهم الأهداف التى ستعمل اللجنة على تنفيذها هو دعم و تعزيز قطاع سيدات ورائدات الأعمال لجعل مشروعاتهن ناجحة وقادرة على المنافسة السوقية، وذلك من خلال استكشاف احتياجاتهن، زيادة قاعدة السيدات صاحبات و رائدات الأعمال و تقديم المشورة لهن، تقديم خدمات متخصصة لتأهيل سيدات الأعمال مثل الدورات التدريبية و ورش العمل المتخصصة، توفير فرص تمويلية و خدمات مالية لصاحبات المشروعات , إعداد قاعدة بيانات واضحة و دائمة التحديث للسيدات العضوات والمستفيدات من خدمات اللجنة العامة لتسهيل التواصل معهن , خلق شبكة فعالة تجمع سيدات الأعمال المصريات والعربيات وكذلك على المستوى الأفريقى والدولى من أجل التعاون الاقتصادى , توفير برامج الدعم لشابات الأعمال بالتنسيق مع الجهات الداعمة والمانحة لتشجيع شابات و رائدات الأعمال للانضمام الى اللجنة العامة وخلق استراتيجية مُتكاملة مع كافة أقسام ومراكز الاتحاد العام لتأهيلهم لسوق العمل.

وحول محاور عمل اللجنة قالت انها تعتمد علي بحث و ايجاد آليات لتسهيل و استمرارية وصول السيدات للموارد و الاسواق و التجارة و توفير الخدمات التجارية و التدريب وكذلك تيسير سبل الوصول للأسواق الداخلية و الخارجية و تعزيز دور التكنولوجيا فى تدعيم المشروعات التجارية والصناعية للسيدة المصرية بناء على استبيانات واستطلاعات الرأى والاحتياجات يتم إعداد برامج و خدمات متخصصة لسيدات الأعمال بالمحافظات مثل دورات توعية قانونية بكل ما يخص السيدات صاحبات الأعمال فيما يخص التعاقدات و إدارة الأموال والأوراق المالية و التوكيلات و العقود و الاختصاص فى المنازعات وتوفير برامج التدريب من أجل التصنيع للسيدات و تدريب من أجل التصدير .

وكان رئيس الاتحاد قد أصدر قرار بتشكيل اللجنة العامة لسيدات الأعمال برئاسة الدكتورة دينا ياقوت محمد، وعضوية المهندسة رقية الهلالى، نائباً للرئيس، وعضوات يمثلن اقاليم مصر وهن دينا فتحى طلعت، هبة فيصل، رانيا الشيمى، نهلة ابراهيم رشدى، لميس صبرى كمال، أمال محمود ابراهيم، فاطمة عبد المنعم توفيق، نادية ابو قرمة ، دينا مصطفى .