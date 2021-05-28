الإسكان: تسليم قطعة أرض بمساحة 5 آلاف فدان لإقامة مجتمع عمراني بمدينة حدائق العاصمة

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القاهرة - سامية سيد - رئيس جهاز حدائق العاصمة: مخطط المشروع يشمل 140 ألف وحدة سكنية تستوعب 600 ألف نسمة

التقى المهندس عادل عبدالعزيز، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة، مسئولى الشركة العربية للاستثمار العمرانى، للتوقيع على محضر استلام الأرض المخصصة للشركة، بمساحة 5 آلاف فدان، بمدينة حدائق العاصمة على طريق القاهرة السويس الصحراوي، لإقامة مجتمع عمراني متكامل بالشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك في إطار توجهات الحكومة لتشجيع القطاع الخاص على تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بالمدن الجديدة، لخدمة المواطنين، والإستثمار في المشروعات القومية.

وأوضح المهندس عادل عبدالعزيز، أن المشروع يعد واحدًا من أكبر المشروعات التي سيتم تنفيذها بمدينة حدائق العاصمة، بالقرب من العديد من المناطق الحيوية للمدينة مستقبلاً، والجارى تخطيطها.

من جانبهم، أشار مسئولو الشركة العربية للاستثمار العمرانى إلى أن المشروع يأتى فى إطار الشراكة المتميزة بين الشركة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، واستكمالا للتعاون المثمر والبناء بينهما والذى ساهم فى خلق مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات.

وأضاف المهندس عادل عبدالعزيز، أن المشروع من المقرر أن يضم 140 ألف وحدة سكنية ما بين وحدات بعمارات وفيلات، على أن يستوعب نحو 600 ألف نسمة عند اكتماله، كما سيضم مناطق خدمات تجارية وإدارية وحكومية وغير ذلك.