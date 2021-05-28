شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تقفز لأعلى مستوياتها على الإطلاق بفضل آمال الانتعاش العالمي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفزت الأسهم الأوروبية بالتعاملات المبكرة يوم الجمعة لأعلى مستوياتها على الإطلاق ، لتوسع مكاسبها للجلسة الثانية على التوالي ، فى ظل المعنويات الإيجابية التي تسيطر على المستثمرين فى معظم أسواق المال العالمية ، بفضل آمال الانتعاش القوى للاقتصاد العالمي بعد بيانات قوية فى الولايات المتحدة.

زاد مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بأكثر من 0.4% حتى الساعة 09:07 بتوقيت غرينتش ،مسجلا أعلى مستوياته على الإطلاق عند 448.6 نقطة ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا قرابة 0.3% ، بعد صعود قوي لقطاع السفر والترفيه.

قفز مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات المبكرة يوم الجمعة فى أخر جلسات الأسبوع ، لمستوى قياسي جديد ، ليوسع مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الخضراء.

تصدر قطاع التأمين، قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع ارتفاع بأكثر من 1.2% ، مع انتعاش قوى لمعظم أسهم شركات التأمين الكبرى.

وفقا لبيانات وزارة العمل الأمريكية يوم الخميس انخفضت طلبات إعانة البطالة الأسبوعية إلى 406 ألف طلب خلال الأسبوع المنتهي 21 أيار/مايو ،والذي يعد أدنى مستوى منذ آذار/مارس 2020 ،قبل انتشار جائحة فيروس كورونا فى الولايات المتحدة.

عززت تلك البيانات آمال حدوث انتعاش قوي للاقتصاد العالمي بقيادة الاقتصاد الأمريكي الأكبر فى العالم ،والتغلب سريعا على الأضرار الناجمة عن الجائحة الفيروسية.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 اليوم بحوالي 0.2% ،لتسجل أعلى مستوى فى أسبوعين قبل افتتاح جلسة التداولات الرسمية فى وول ستريت ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 0.1% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 قرابة 0.5% ،وفى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 بأكثر من 0.4% ، وفى لندن زاد مؤشر فايننشال تايمز 100 بنسبة 0.2% ،و فى ألمانيا أضاف مؤشر داكس نسبة 0.5% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا.