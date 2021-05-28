شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تتراجع تحت ضغط ارتفاع عوائد السندات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مع استمرار عمليات التصحيح من أعلى مستوى فى أربعة أشهر ،تحت ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل ، قبل صدور بيانات هامة عن مستويات الإنفاق الاستهلاكي فى الولايات المتحدة خلال نيسان/أبريل.

تراجعت أسعار معدن الذهب بحوالي 0.5 إلى 1,888.03$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,896.99$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 1,898.60$.

أنهي المعدن الثمين"الذهب" تعاملات الأمس مستقرا دون أي تغيير يذكر ، بعدما فقد فى اليوم السابق نسبة 0.1% بفعل نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى فى أربعة أشهر عند 1,912.74$ للأونصة.

ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الجمعة بنسبة 0.9% ، ليواصل مكاسبه لليوم الثالث على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى قرابة أسبوع عند 1.623% ، الأمر الذي يرفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الثمين الغير مدر للعائد.

تأتي تلك التطورات فى سوق السندات الأمريكي ،قبل صدور بيانات هامة فى الولايات المتحدة فى وقت لاحق اليوم ،خاصة عن مستويات الإنفاق الاستهلاكي خلال نيسان/أبريل ،والتي توضح مدى الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي الاتحادي.

البيانات القوية سوف تعزز من احتمالات قرب مناقشة المركزي الأمريكي تشديد السياسة النقدية لأكبر اقتصاد فى العالم ، الأمر الذي يوسع ارتفاع عوائد السندات ويضغط بالسلب على أسعار الذهب والمعادن الثمينة الأخرى المقومة بالدولار الأمريكي.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت بالأمس بدون أي تغيير يذكر، ليستمر الإجمالي عند 1,044.08 طن متري.