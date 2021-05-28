شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 28-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواجه زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي ضغط سلبي ليكسر مستوى 0.7740 ويحاول الثبات دونه، مما يقدّم إشارات على توجه السعر للعودة إلى المسار التصحيحي الهابط، لكننا بحاجة للحصول على إغلاق يومي دون المستوى المذكور لتأكيد استمرار الانخفاض نحو الهدف السلبي الرئيسي عند 0.7615.

وبالتالي، فإننا مستمرون في حياديتنا إلى أن يؤكد السعر موقفه بالنسبة لمستوى الدعم 0.7740 والمقاومة 0.7765 لتحديد الوجهة التالية بشكل أدق.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7670 والمقاومة 0.7800

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي