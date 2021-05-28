شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 28-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تنحصر تداولات سعر الذهب الأخيرة ضمن نموذج وتد صاعد يظهر بالرسم البياني أعلاه، وبالتالي، فإن اختراق 1896.50 سيفعّل التأثير الإيجابي لهذا النموذج ويحفّز السعر على استئناف الاتجاه الصاعد المتوقع للفترة القادمة، والذي يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 1928.60، لنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الصاعد لهذا اليوم ما لم يتم كسر مستوى 1880.00 والثبات دونه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1880.00 والمقاومة 1928.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد