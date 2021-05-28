شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 28-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يظهر زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار أي حركة قوية منذ الصباح، ليبقى عالقاً بين مفاتيح الاتجاه التي تتمثل بالدعم 1.4095 والمقاومة 1.4238، مما يجعلنا نستمر في حياديتنا حتى الآن، بانتظار اختراق أحد هذين المستويين لتحديد الوجهة التالية بشكل أدق.

نشير إلى أن تفاصيل الأهداف المتوقعة من الاختراق موضحة في تقريرنا الصباحي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.4095 والمقاومة 1.4290

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: يعتمد على المستويات المذكورة في التقرير