الاقتصاد

تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 28-05-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يظهر زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار أي حركة قوية منذ الصباح، ليبقى عالقاً بين مفاتيح الاتجاه التي تتمثل بالدعم 1.4095 والمقاومة 1.4238، مما يجعلنا نستمر في حياديتنا حتى الآن، بانتظار اختراق أحد هذين المستويين لتحديد الوجهة التالية بشكل أدق.

 

نشير إلى أن تفاصيل الأهداف المتوقعة من الاختراق موضحة في تقريرنا الصباحي.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.4095 والمقاومة 1.4290

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: يعتمد على المستويات المذكورة في التقرير

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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