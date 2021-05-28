شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن اليوم الجمعة.. تتراوح بين 29-32 جنيها للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الدواجن اليوم الجمعة 28-5-2021 استقرارا في السوق المحلى وذلك في ظل انخفاض الطلب لأكثر من 20٪ عن شهر رمضان الكريم حسبما أكدت الشعبة العامة للثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية.

وسجلت أسعار الدواجن البيضاء 26-27 جنيها للكيلو في المزرعة بينما يتراوح سعر المستهلك بين 29-32 جنيها للكيلو، و الدواجن البلدى 30 جنيها للكيلو في المزرعة و34-35 جنيها للمستهلك، و الساسو 30 جنيها في المزرعة و المستهلك 33- 35 جنيها، أسعار الدواجن المجمدة تتراوح بين 33-36 جنيها للدجاجة وزن 1 كجم.

واستقر سعر كرتونة البيض الأبيض في المزرعة 28 جنيها بينما للمستهلك بين 29-32 جنيها للكيلو، وسجلت كرتونة البيض البلدى 33-36 جنيها للكرتونة سعر مستهلك .