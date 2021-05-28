شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الباوند يبدأ بسلبية واضحة– تحليل – 28-5-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حافظ سعر الزوج على ثباته ضمن المسار الهابط بتقديمه لإغلاق سلبي جديد دون المتوسط المتحرك 55 والذي يشكل بدوره مقاومة إضافية عند 0.8715, نلاحظ من الرسم المرفق بدء تشكيل السعر للتداولات الهابطة مسجلا بذلك أول الأهداف بملامسته لمستوى 0.8580.

نشير إلى أن هبوط مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى 20 سيزيد من فرص تجميع السعر للعزم السلبي الإضافي ليسهل ذلك مهمة تسجيل المزيد من الأهداف السلبية والتي تتمركز حول 0.8510 و 0.8425.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 0.8640 و 0.8510

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط