شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يستأنف الارتفاع- تحليل - 28-5-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر الزوج باستئناف الهجوم الصاعد بتجاوزه يوم أمس لمستوى 133.30 لنلاحظ بدء تسجيله للأهداف الإيجابية الإضافية بملامسته لمستوى 133.90.

كذلك تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي باقترابه من مستوى 80, يدعونا للتمسك بالترجيح الصاعد لحين الوصول نحو مقاومة القناة الصاعدة الممتدة حاليا نحو 134.80.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 133.30 و 134.80

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد