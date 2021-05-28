شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يهاجم المقاومة-تحليل - 28-5-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تعرض سعر الزوج بتداولات يوم أمس لضغوط إيجابية قوية مما دفع به ذلك لتشكيل هجوم صاعد ليضغط على مقاومة القناة الصاعدة المستقرة عند 156.05, يعتمد السيناريو القادم على قوة هذه المقاومة لنتوقع بثباتها تجديد السعر للمحاولات التصحيحية الهابطة والتي قد تستهدف مستوى 153.00 بشكل أولي.

أما نجاح السعر بتجاوز المقاومة الحالية والثبات فوقها, فإن ذلك يؤكد انتقاله لمسار صاعد جديد وليبدأ باستهداف العديد من المستويات الإيجابية بوصوله نحو 156.70 و 157.60 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 155.00 و 156.60

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بتجاوز المقاومة