شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يقدم إغلاق سلبي جديد– تحليل - 28-5-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حافظ سعر البلاتين على مساره التصحيحي الهابط بتمركزه المتكرر دون الحاجز المتمثل بمستوى 1230.00 لنلاحظ تسلله مؤخرا نحو الهدف الأول المستقر عند 1160.00.

تعرض السعر المستمر للضغوط السلبية يدعونا للتمسك بتوقعنا الهابط لحين تسجيله لمستوى 1132.00 وصولا لدعم القناة الصاعدة الممتد حاليا نحو 1095.00 تقريبا.

نطاق التداول المتوقع ما بين 1210.00 و 1132.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط